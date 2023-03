Mercato Udinese / Marino pensa al futuro: piace il gioiello croato Antunovic

I bianconeri si sono interessati al talento croato classe 2004 dell'Hajduk Spalato. C'è da sbaragliare la concorrenza di diversi club

Redazione

L'Udinese continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Sabato è arrivato un altro pareggio che allunga a sei la striscia di gare senza vittoria. Dopo 25 partite la squadra si trova con 32 punti, tutto sommato ancora in linea con quello che sarebbe un ritorno in Europa che manca da diverse stagioni, anche se Bologna e Torino non sembrano intenzionate a fermarsi. La squadra però deve ritrovarsi e deve assolutamente aggiustare la fase difensiva, rea ancora una volta di troppe disattenzioni. Nel frattempo, in casa bianconera qualcosa inizia a smuoversi in ottica, dopo l'acquisto di Diawara dal Genk. Ecco di quale giocatore stiamo parlando e soprattutto come sta andando la trattativa di mercato.

Le recenti prestazioni messe in campo da Mate Antunovic, 18enne gioiello croato dell'Hajduk Spalato, in particolare il gol che ha eliminato il Manchester City in Youth League, hanno acceso i radar di tanti club europeo su questo classe 2004 che sta facendo grandissime cose nelle giovanili del club balcanico. AZ Alkmaar, PSV, Young Boys, Standard Liegi e anche Udinese hanno chiesto informazioni su di lui.

Il profilo — Il talento croato Mate Antunovic si sta imponendo in queste ultime settimane come uno degli attaccanti più talentuosi del ricchissimo movimento croato. Centravanti di movimento, molto dotato fisicamente, si avvicina un po' ad Alen Boksic come tipologia di calciatore. Una punta dal repertorio completo, dotato di vena realizzativa, dinamismo e tecnica, capace dunque di agire come punto di riferimento unico per l'attacco ma anche di duettare con un compagno d'attacco.