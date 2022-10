Verona-Udinese | Parla Marino: “Pensare in grande aiuta a vincere”

Oggi l'Udinese è letteralmente in paradiso. La squadra ha giocato un calcio autoritario, nonostante lo svantaggio che poteva tagliare le gambe agli uomini di Sottil. Si gode di un risultato storico: i bianconeri non erano mai partiti così bene in Serie A. Oggi il team sa di aver fatto una vera e propria impresa, ma questo lo sa anche il direttore Pierpaolo Marino. Ecco le parole del tecnico: