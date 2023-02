News Udinese | Marino: “Rifiutata offerta importante per Beto Betuncal”

Al termine della conferenza stampa di presentazione del nuovo acquisto dell' Udinese Thauvin, il Direttore dell’Area Tecnica dei bianconeri Pierpaolo Marino ha parlato a riguardo di un'offerta per Beto Betuncal arrivata nelle ultime ore di calciomercato: " All’ultimo giorno di mercato sono arrivate offerte importantissime, qualsiasi altro club probabilmente avrebbe accettato quelle cifre, come quella che ci è arrivata per Beto , quello che avete letto è tutto vero. Se avessimo avuto una Proprietà meno appassionata e meno legata a questo club avremmo avuto brutte sorprese e ne saremmo usciti indeboliti. Invece la Famiglia Pozzo ha voluto trattenere i big e, anzi, ha sostenuto un grandissimo acquisto come quello di Thauvin" .

Su Thauvin

Infine il suo commento su Thauvin: "Sono molto felice di poter presentare, anche se non ha bisogno di presentazioni, questo grande giocatore che tanto abbiamo ammirato in Ligue 1 e in Nazionale. Penso che ringrazieremo a lungo la Famiglia Pozzo per averlo portato qui a Udine, ci darà sicuramente quel tasso di qualità tecnica utile per sostituire Deulofeu. Ha un sinistro che è un pennello: diversamente dai mancini, anche con il destro sa dipingere traiettorie niente male. Ringrazio Florian per essere qui, con grande entusiasmo".