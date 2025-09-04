Udinese – Marino sgancia la bomba sull’obiettivo della squadra! Le parole

Pierpaolo Marino ha espresso le sue opinioni riguardo alla rosa dell'Udinese dopo la chiusura del mercato calcistico: "L’Udinese merita un buon 7. 5 per l’operato svolto sia in entrata che in uscita, e adesso ha l’opportunità di contendersi il posto nella prossima Conference League, a patto di sviluppare una componente di squadra capace di esercitare il proprio gioco contro le formazioni di medio livello, poiché è proprio contro di queste che bisogna conquistare più punti".

Secondo l’ex dirigente bianconero, che ha lavorato a Udine in due periodi, tra il 1999 e il 2004 e tra il 2019 e il 2023, la squadra deve quindi migliorare le proprie performance sul campo: "Considerando quanto dimostrato nelle sfide contro Verona e Inter, mi sembra che l’Udinese stia seguendo il tema dello scorso campionato, con difficoltà a esprimere il proprio gioco contro le squadre più difensive, che saranno comunque molte di più rispetto ai club di punta, contro i quali può essere più facile giocare di rimessa".