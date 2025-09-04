mondoudinese udinese news udinese Udinese – Marino sgancia la bomba sull’obiettivo della squadra! Le parole

L'ex dirigente bianconero ha rilasciato delle dichiarazioni sugli obiettivi futuri dell'Udinese di Kosta Runjaic
Pierpaolo Marino ha espresso le sue opinioni riguardo alla rosa dell'Udinese dopo la chiusura del mercato calcistico: "L’Udinese merita un buon 7. 5 per l’operato svolto sia in entrata che in uscita, e adesso ha l’opportunità di contendersi il posto nella prossima Conference League, a patto di sviluppare una componente di squadra capace di esercitare il proprio gioco contro le formazioni di medio livello, poiché è proprio contro di queste che bisogna conquistare più punti".

Secondo l’ex dirigente bianconero, che ha lavorato a Udine in due periodi, tra il 1999 e il 2004 e tra il 2019 e il 2023, la squadra deve quindi migliorare le proprie performance sul campo: "Considerando quanto dimostrato nelle sfide contro Verona e Inter, mi sembra che l’Udinese stia seguendo il tema dello scorso campionato, con difficoltà a esprimere il proprio gioco contro le squadre più difensive, che saranno comunque molte di più rispetto ai club di punta, contro i quali può essere più facile giocare di rimessa". 

Così Marino vedrebbe l'Udinese in grado di superare i limiti della scorsa stagione centrando un traguardo storico come la Conference League. Le ultime notizie del mercato: Rui Modesto in uscita definitiva? Il punto attuale <<<

 

