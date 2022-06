News Udinese – Marino è sicuro: “Ecco dove andrà Nahuel Molina”

Il direttore dell'area tecnica ha detto la sua in un'intervista con Tuttosport. Ecco il punto di vista della società

Il team bianconero ha iniziato a lavorare in vista della prossima stagione, stiamo parlando di una squadra che vuole a tutti i costi dire la sua e fare la differenza sia sul campo che fuori. Non sarà facile organizzarsi in vista della prossima stagione, anche perché parecchie cose stanno cambiando. Nelle ultime ore, però, la società sembra aver preso una strada chiara e precisa. Al momento manca solo la firma e poi dovrebbe essere ufficializzata la nuova guida tecnica. Inoltre è stato confermato chi potrebbe partire e chi, invece, sicuramente resterà. Il direttore dell'area tecnica Pierpaolo Marino ha detto la sua su diversi componenti della società. Difficile che resti ad Udine: ecco la sua prossima meta.

Il giocatore

Il giocatore al centro dell'articolo è Nahuel Molina, che dopo una stagione a ritmi elevatissimi è difficile che possa continuare a vestire la casacca delle zebrette friulane. Anche Pierpaolo Marino ha detto la sua ed infatti si parla di affermazioni tutt'altro che piacevoli: " Molina invece è un giocatore che, per gli interessi che sta suscitando in Italia e all’estero, sarà difficile trattenere. Per cui mi auguro che sia una squadra italiana a prenderlo e valorizzarlo. Credo che i bianconeri di Torino abbiano le capacità per farlo".

La bomba

Come si può evincere dall'ultima frase cambia completamente la prospettiva di mercato riguardante il terzino argentino. Proprio il team degli Agnelli potrebbe assicurarsi un giocatore pronto per il grande salto e che nell'ultima stagione si è classificato come il miglior difensore per goal messi a segno. Sembra rappresentare proprio quello che ci vuole alla squadra guidata da Max Allegri. Le prossime ore potrebbero essere molto importanti con il club di Torino che potrebbe provare il suo affondo. Il direttore dell'area tecnica, però, ha già ricevuto un'offerta molto importante direttamente da Madrid. Ecco la risposta di Marino <<<