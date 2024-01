Ex Udinese / Marino è sicuro: “Samardzic? Scriverà la storia…”

Torna a parlare dell'Udinese l'ex direttore dell'area tecnica Pierpaolo Marino . Un dirigente di primissimo piano che ha sempre dato una grande mano all'Udinese. Non dimentichiamo anche che è stato proprio lui a portare in bianconero un giocatore come Lazar Samardzic. Andiamo a vedere le dichiarazioni del direttore nei confronti del centrocampista.

"Samardzic? Il padre l’ho conosciuto e non sarà un problema per il trasferimento al Napoli. Lazar ha grandi qualità e in prospettiva può diventare un calciatore importante, ma bisognerà aiutarlo ad inserirsi in una realtà e soprattutto in una squadra di spessore. I compagni dovranno accoglierlo ed accompagnarlo in questo processo di crescita che lo porterà a scrivere la storia del Napoli".