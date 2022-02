News Udinese – Marino smentisce tutti: “Su Deulofeu…”

Il tecnico bianconero smentisce tutte le voci di mercato degli ultimi giorni. Andiamo a vedere le sue dichiarazioni. Tutte le ultime

Il direttore dell'area tecnica ha tratto le somme alla fine del calciomercato. Nel resoconto che analizzava questa sessione (in cui l'Udinese è stato molto attivo) ha spiegato per filo e per segno tutte le operazioni bianconere, sia quelle più importanti e veritiere, ma anche quelle che non sono mai state delle vere e proprie trattative. Andiamo a vedere le sue dichiarazioni nei dettagli e scopriamo tutti i retroscena di questa sessione invernale. Tutte le ultime sul calciomercato bianconero, raccontate dal direttore Pierpaolo Marino.

"Siamo andati sul mercato consapevoli che il grosso era già stato fatto, quindi la società e la squadra non avevano gigantesche esigenze. Sfortunatamente c'erano dei giocatori che volevano provare una nuova esperienza, il primo su tutti è stato Samir, che andava anche in scadenza di contratto. Subito dopo di lui se n'è andato anche De Maio. Sono andati via due centrali, uno di piede destro e uno sinistro. sono stati sostituiti con altri due centrali, uno di piede destro e l'altro di piede sinistro, stiamo parlando di Pablo Marì e Filip Benkovic. Il nostro ultimo acquisto, Abankwah, è un giocatore di prospettiva".

Andiamo a vedere anche le sue parole riguardo la trattativa che ha lasciato i tifosi bianconeri con il fiato sospeso. Stiamo parlando della voce che portava Gerard Deulofeu verso la Francia, più precisamente a Marsiglia.

"Abbiamo letto le notizie, ma a volte i giornalisti sono così in anticipo, che anticipano le notizie anche a noi. La società bianconera non ha avuto nessun tipo di contatto con il team francese e tantomeno con qualche rappresentante del Marsiglia. Inoltre Gerard non ci ha assolutamente chiesto di andare via. Soprattutto non era interesse dell'Udinese privarsi di un talento come lo spagnolo".

