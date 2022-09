Notizie Udinese | Senti Marino: “Società che ha sempre lavorato bene”

Pasquale Marino è stato allenatore dell'Udinese per tre anni, partendo dalla stagione 2007/2008 e subentrando al posto di Alberto Malesani. L'ex tecnico dello Spezia ha riportato la squadra friulana in Europa dopo due anni di digiuno, arrivando settimo con 57 punti, frutto di 16 vittorie, 9 pareggi e 13 sconfitte. Nella stagione successiva, l'Udinese arriva fino ai quarti di finale di Coppa Uefa, mentre in campionato conquista la vetta della classifica alla nona giornata, ma poi totalizza solo 3 punti nelle seguenti 11 partite e l'allenatore siciliano rischia l'esonero. Dopo la conferma di Marino dal patron Pozzo, la squadra si riprende e fa 7 vittorie nelle ultime 8 partite della stagione concludendo al settimo posto con 58 punti a ridosso della zona UEFA Europa League. Il posto però andrà ai biancocelesti, vincitori della Coppa Italia. Da qui in poi una parabola discendente che porterà all'esonero effettivo.