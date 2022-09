Udinese – La parabola di Lovric: da “piccolo Modric” a grande della mediana

Il primo è stato acquistato dal Cska Mosca per poco più di 2 milioni di euro , il secondo è un vero e proprio colpo di genio dell'area scouting bianconera. L 'Udinese l'ha bloccato a febbraio , quando il centrocampista ha deciso di non rinnovare il proprio contratto in scadenza con il Lugano. Il piccolo Modric (chiamato così in onore del suo idolo calcistico) è divenuto presto fondamentale nello scacchiere tattico di Sottil, grazie alla sua capacità di verticalizzazione e fluidità nella manovra. Il suo apporto ha sgravato Walace dal compito d'impostazione e lo ha reso ancora più efficace in copertura. Sicuramente un colpo azzeccato.

Un'ascesa rapida che non sorprende, il centrocampista sloveno classe 1998, nato a Lienz da padre croato (allenatore della squadra della città) e mamma bosniaca, è sempre stato un grande talento, come dimostra la comparsa del suo nome nella lista dei 50 migliori prospetti stilata nel 2014 dal prestigioso giornale inglese Guardian. Lovric aveva solo un bisogno di un club che gli regalasse una vetrina prestigiosa come la Serie A. Il primo passo verso il salto in una big. Altro motivo per i grandi club di imparare dal modo di lavorare dell'Udinese, capace di scovare talenti senza bisogno di tirare fuori cifre esorbitanti e senza regalare contratti faraonici.