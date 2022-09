Udinese – 18° in una speciale classifica / Il gioco di Sottil tutto in un dato

Senza ombra di dubbio Andrea Sottil è l'uomo del momento. Il tecnico che ha fatto moltissima gavetta prima di arrivare in bianconero non vede l'ora di dire la sua e continuare a fare la differenza. Fino ad oggi ha guidato la società gestita dal presidente Giampaolo Pozzo fino ai primi posti della classifica, ora però bisogna fare il massimo per mantenere questo successo. I sedici punti in sette giornate non vogliono essere un caso, ma bisogna dare tutto per riuscire in questa impresa avviata da pochissimo. Nelle ultime ore è uscito un dato che fa capire a pieno quanto la squadra del tecnico riesca ad interpretare al meglio tutti i suoi diktat.