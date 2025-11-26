News Udinese – Marino: “La squadra? Credo che possa fare…” Le parole

L'ex direttore dei bianconeri ha commentato molti aspetti legati alla squadra di mister Kosta Runjaic: ecco le parole

Pierpaolo Marino, ex direttore generale dell'Udinese, ha valutato a Telefriuli la situazione della squadra friulana dopo la sconfitta contro il Bologna. "La sconfitta con i rossoblù è stata brutta, poiché pensavo che il Bologna fosse la squadra più in forma del campionato, l'ho vista dominare contro il Napoli, ma anche l'Udinese sembrava in buona condizione, quindi mi aspettavo una partita più intensamente combattuta e bilanciata. Questo si è verificato solo nel primo tempo, dove l'Udinese ha tenuto bene. Sono rimasto colpito perché pensavo che la squadra mostrasse maggiore energia, dato che il Bologna è un team molto grintoso, che ha messo in difficoltà il Napoli proprio con la sua preparazione fisica e la sua aggressività. Invece, l'Udinese è riuscita a resistere solo nella prima frazione di gioco, per poi crollare di fronte a una squadra che deve avere dei preparatori eccezionali perché credo sia quella che attualmente corre di più. Resta il fatto che il team ha commesso anche alcuni errori tecnici, subendo un paio di gol da distratti".

Runjaic afferma che la squadra è migliorata rispetto a un anno fa. È d'accordo?

"Contro l'Atalanta, l'Udinese mi aveva impressionato molto. Attualmente, alla luce del secondo tempo con il Bologna, non so se sia stata colpa della Dea, che ha deluso anche contro il Sassuolo e ha cambiato allenatore. Tuttavia, il rendimento di questo primo giro sembra simile a quello dell'anno passato, quindi è difficile prevedere come si svilupperà la situazione. Devo dire che, in termini di rosa, l'Udinese mi convince molto; mi piacerebbe lavorarci perché è stata costruita bene e ha una squadra altamente competitiva, come lo era nell'ultima stagione. Credo che possa fare anche di più, mentre in questo girone ci si potrebbe accontentare, ma non eccessivamente".

Che mercato di riparazione bisogna aspettarsi?

“I Pozzo hanno dimostrato che a gennaio non cedono i loro giocatori. In effetti, in quel periodo le squadre tendono a vendere solo se si trovano in difficoltà e l’Udinese non si trova in tale situazione. Continuano il loro progetto tecnico e, se necessario, riescono a gestire eventuali malumori. L’Udinese segue una politica ben definita. Chi desidera acquisire i giocatori di punta dovrà aspettare l’estate e accettare le valutazioni dei Pozzo. ”

C’è un giocatore che secondo lei è poco sfruttato per il potenziale che ha?

“Bayo e Bravo sono atleti che dovrebbero avere l’opportunità di partire titolari, ma il reparto attaccanti è molto ampio e non mi sento di giudicare le decisioni prese. Potrebbe darsi che qualcuno debba andare a giocare in un'altra squadra a gennaio, per poi tornare più preparato di prima. ”

