Notizie Udinese – Marino tuona: ”Non siamo contenti. Gotti…”

Il direttore dell'Area Tecnica bianconera è intervenuto ai microfoni del canale ufficiale del club. Ecco le dichiarazioni

La sconfitta contro il Torino ha lasciato l'amaro in bocca. I friulani hanno letteralmente buttato il primo tempo. Nel secondo tempo hanno alzato il livello, ma i primi minuti giocati in maniera superficiale e distratta sono stati decisivi. L'ultimo quarto d'ora non è bastato per agguantare il pareggio. Il direttore dell'Area Tecnica dell'Udinese, Pierpaolo Marino ha detto la sua ai microfoni del canale ufficiale del club. Ecco le dichiarazioni.

Giocatori sottotono

Il dirigente dei friulani ha puntato il dito contro alcuni giocatori. ''Lunedì sera abbiamo avuto il problema di alcuni giocatori che non hanno reso per quelli che sono i loro standard normali. Per quanto riguarda il discorso tattico, che con Atalanta e Verona aveva funzionato, i moduli dipendono dalle caratteristiche dei giocatori. La squadra ad inizio primo tempo e ad inizio secondo tempo ha dimostrato poca compattezza ed ha abboccato al gioco del Torino con il portiere che rilanciava su Belotti. La nostra partita è stata costruita in un modo, ma sul campo è andata in maniera diversa. C'è rammarico perchè l'Udinese ha dimostrato che quando vuole sa giocare con la densità in mezzo al campo e può fare molto meglio di così. Poi c'è da capire perchè a volte nella stessa partita gioca molto bene a tratti e poi sparisce. Forse è un fatto motivazionale, o di testa. Non lo so, ma su questo dobbiamo crescere''.

Periodo negativo

L'Udinese sta vivendo un periodo negativo. ''Non siamo contenti di questa alternanza di risultati e nemmeno di questa alternanza di fasi di gioco accettabili e altre che vengono disputate con la testa tra le nuvole. Tuttavia, dobbiamo guardare anche il bicchiere mezzo pieno, che dice che con le 5 sostituzioni, l'Udinese fa vedere che a volte i panchinari entrano meglio dei giocatori che vanno a sostituire. La rosa è stata costruita con dispendio economico. Gotti ora deve apportare i correttivi giusti e lavorare sulle alternative che ha. Pereyra, che finora ha dato un grandissimo apporto alla squadra, lunedì era saltato dal gioco. Ci sono state difficoltà nella partita contro il Torino e l'assetto non ha funzionato quanto nella partita con l'Atalanta. Adesso, dobbiamo guardare alla partita con il Genoa come quella in cui recuperare questo passo falso. Per quelle che sono le idee della società, l'Udinese deve stare tra le prime dieci squadre della classifica". Gennaio si avvicina e Marino vuole rinforzare la rosa. Pronto un colpo da sei milioni. Ecco chi è <<<