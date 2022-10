News Udinese | Marino a Tuttosport: “I bianconeri vi stupiranno ancora”

Pierpaolo Marino , attuale direttore dell'Udinese, è stato e per 4 anni dal 2011 dirigente dell'Atalanta, e sicuramente vivrà in maniera particolare la sfida di domenica. Tuttosport lo ha intervistato per carpire anche i segreti della squadra di Sottil . "Il carattere è sicuramente una componente importante . Non è un caso che quasi tutte le vittorie importanti siano arrivate in rimonta: una squadra di qualità che lotta fino all’ultimo senza arrendersi".

Storicamente l’Atalanta crea i propri talenti in casa puntando su uno straordinario e storico settore giovanile. I Percassi continuano su questa strada e ora hanno aggiunto un ramo scouting che permette l’arrivo di stranieri giovani di grande prospettiva. Secondo Marino, sono proprio questi i punti di contatto fra le due realtà e in più il valore aggiunto delle due società sono le famiglie che le gestiscono. Il direttore infatti spiega al quotidiano torinese come si trattino di due famiglie di imprenditori importantissimi che hanno trasmesso al club la loro competenza manageriale. Coadiuvati, entrambi, da due figli preparatissimi e competenti come Luca Percassi e Gino Pozzo. "Il comune denominatore tra i due club è la managerialità, la passione e la solidità delle famiglie che li guidano". Infine uno sguardo al mercato svolto in estate, con l'arrivo di diversi giocatori promettenti. "Non mi piace fare nomi, però oltre quelli dei vari Lovric e Bijol, voglio dire che abbiamo ancora giocatori da mostrare che voi non ancora visto. Quando? Quando non ci saranno più questi: noi lavoriamo anche sui ricambi". La cessione non è alle porte, ma sono tanti i top club che hanno intenzione di assicurarsi un talento di questo tipo. Il rischio di un addio a gennaio c'è <<<