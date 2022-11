Notizie Udinese / Marino a Tuttosport: “Pafundi mi ricorda Baggio”

Il direttore dei bianconeri ha speso parole importanti per il gioiello della primavera friulana, oggi impegnato nell'amichevole con l'Austria

I bianconeri, nonostante la battuta d'arresto avuta nelle ultime 7 partite (8 se comprendiamo anche la sconfitta in Coppa Italia contro il Monza), è sicuramente una delle sorprese più liete del nostro campionato. Di questo ha parlato il direttore Marino, intervistato da Tuttosport . Il dirigente dei friulani ha cominciato partendo proprio dal ragazzo del momento, ovvero da Simone Pafundi, per il quale ha speso subito un paragone importante: "A me ricorda molto Roberto Baggio. Ha il passo, le caratteristiche tecniche di Roberto a quell’età. Tutti i paragoni ora sono azzardati, ma il talento che ha porta a farli. Io ho provato la sensazione di rivedere il Baggio che avevo visto giovane nel Vicenza. Poi Marino ha raccontato anche come il ragazzo sia molto maturo per la sua età e per questo motivo faceva già parte della prima squadra dall’anno scorso.

Successivamente Marino è intervenuto sulle voci di mercato che vedono un interessamento del Napoli e di altre big per lui. "A dire la verità finora hanno tentato in molti di portarlo via, più che di contattare noi. Genitori e agente però sono stati correttissimi e ci hanno concesso di fare il primo contratto professionistico: c’è gratitudine da parte loro e Simone ha visto che quella di rimanere è stata una scelta premiata".

Le parole del direttore — Re del mercato, il direttore è stato anche interrogato sulle prestazioni di altri talenti, da Samardzic e Lovric a Bijol e Perez. Il mercato si è già mosso? "E' presto, per noi l'ideale è che i giocatori restino due, tre anni a Udine. Samardzic ha già fatto 5-6 gol in Serie A da centrocampista, è un frutto del lavoro del nostro scouting e a volte mi meraviglio che non giochi nella Nazionale maggiore. Belle parole anche su Bijol, scoperto da centrocampista seguendo Becao nel Cska Mosca: "da difensore ci ha convinto ancora di più e abbiamo fatto un investimento importante. Perez e Lovric avranno un futuro importante". Infine una chiosa soffermandosi sul bilancio di questa prima parte di stagione. "Essere ottavi è un risultato importante, frutto di un ottimo lavoro di Sottil e dei giocatori. Dovremo rimanere in queste stesse posizioni".