Notizie Udinese – Marino: “Udine in Europa? Ha le potenzialità”

L'Udinese ha grande voglia di chiudere questo finale di stagione nel miglior modo possibile. Una squadra che spera di poter tornare nella parte sinistra della classifica, piazzamento che oramai manca da davvero troppo tempo. Proprio per questo motivo è stato fatto il punto da un allenatore storico del mondo friulano, stiamo parlando di Pasquale Marino a Udinese Tonight .

"Spero l'obiettivo della società sia quello di tornare a disputare competizioni europee, che in questa città sono state la normalità. L'Udinese ha tutte le potenzialità per tornarci, stiamo parlando di una bella società con delle ottime strutture". Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato. Futuro di Davis scritto? Tutti i dettagli <<<