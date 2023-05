Mercato Udinese | Marotta studia il post Skriniar: il preferito è Becao

Tanti i nomi che si stanno rincorrendo in casa nerazzurra per il post Skriniar: il sostituto potrebbe arrivare dai bianconeri

L'Udinese è ancora impegnata sui campi da gioco, ma il mercato inizia a bussare alle porte. Diversi i nomi che si sarebbero rincorsi nelle ultime settimane per il post Skriniar, promesso sposo del Psg. Tante le piste seguite dal duo Marotta–Ausilio, in Italia e all’estero. Proprio dalla Serie A, in particolare, starebbe prendendo quota, secondo Tuttosport, la pista che porterebbe ad un difensore in forza ai bianconeri.

Stiamo parlando di Rodrigo Becao, difensore brasiliano di proprietà dell’Udinese. Il centrale dei friulani ha svolto un'ennesima stagione da protagonista, divenendo fin da subito imprescindibile nei meccanismi di Sottil. Abile in lettura e formidabile nel guidare la retroguardia, Becao offre garanzie su tutta la linea. Per questo Inzaghi lo avrebbe individuato come perfetto sostituto di Skriniar, vista anche la capacità del verdeoro di condurre palla e di inserirsi in avanti come braccetto di destra.

Profilo low cost — Non finisce qui: Becao va in scadenza di contratto con l'Udinese nel giugno 2024. Per questo, il suo profilo può rappresentare l'alternativa low cost ai tanti nomi, seguiti da tempo dalla dirigenza dei nerazzurri. Un usato sicuro, quindi, e relativamente a basso costo: la valutazione che il club di Pozzo farebbe del centrale, infatti, si aggira intorno ai 10 milioni di euro.