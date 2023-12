Udinese – Martins convince in Inghilterra: ritorno imminente? Tutti i dettagli

Matheus Martins convince anche in Inghilterra. Il suo ritorno sta per diventare imminente? Ecco tutti i dettagli su questo affare last minute

Sempre più Matheus Martins mania in quel di Watford . Il calciatore che milita nella seconda serie del calcio inglese e di proprietà dell'Udinese, sta sorprendendo minuto dopo minuto. Con il passare del tempo rischia di diventare sempre più importante per il club giallonero, ma soprattutto integrarsi perfettamente a quello bianconero.

Ad oggi in 20 presenze (solo il 50% giocate da titolare) ha conquistato ben cinque reti. Numeri tutt'altro che piccoli, soprattutto se pensiamo che spesso viene anche impiegato come esterno di centrocampo e non d'attacco. I numeri fanno sicuramente ben sperare, ora non ci resta che vedere se verranno confermati anche all'Udinese.