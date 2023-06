Notizie Udinese – Martins fa faville / Rendimento da top al Mondiale

Il calciatore brasiliano Matheus Martins continua a lavorare con il suo Brasile. Un unico obiettivo al momento: quello di portare il Mondiale under 20 nella terra carioca. Ad oggi uno dei grandi trascinatori, nonché numero dieci è il neo acquisto dell'Udinese. In quattro partita a parte la brutta prestazione contro gli azzurrini sono arrivate solo prove di grande spessore. Anche ieri nella vittoria per 4-1 contro la Tunisia è arrivata la firma del calciatore che quest'estate troveremo a titolo defintivo in Friuli Venezia Giulia. Ad oggi in quattro partita ha messo la firma ben due volte e condito il tutto anche con un assist degno di nota. Martins ha grande voglia di imporsi ed anche in questa situazione si sta mettendo in bella mostra. Cambiando rapidamente discorso, non perdere le ultime sul mercato. Becao rischia di finire fuori rosa: il punto <<<