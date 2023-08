News Udinese – Masina alza bandiera bianca / Ecco quando potrà rientrare

Adam Masina deve alzare bandiera bianca ancora prima che la stagione inizi. Il calciatore marocchino non sta assolutamente vivendo un periodo fortunato visto che nelle ultime due stagioni sono pochissime le partite giocate per via degli infortuni. Adesso che il calvario per via del problema al ginocchio sembrava essere terminato si è aggiunto un nuovo acciacco che lo terrà fuori per almeno un'altra settimana. Il problema riguarda il piede sinistro e proprio per questo non è riuscito a scendere in campo nell'esordio stagionale. Si spera possa fare il suo recupero il prima possibile e in questo modo rilanciarsi dopo un anno davvero difficile in cui ha perso anche la partecipazione al mondiale da capitano. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime sull'affare Samardzic. Ecco le dichiarazioni di tutte le parti coinvolte. Le parole di Mladen, Pimenta e Kolarov <<<