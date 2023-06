News Udinese – La fine di un calvario / Masina torna in nazionale

Il difensore centrale Adam Masina ha ufficialmente terminato il suo calvario e potrà tornare a difendere la maglia della sua nazionale: il Marocco. Ricordiamo che l'infortunio subito dal calciatore ex Watford qualche mese fa contro la Fiorentina non gli ha permesso di essere il capitano del Marocco ai mondiali in Qatar nel 2022. Sicuramente Adam sarebbe stato un valore aggiunto non da poco, ma adesso ha la possibilità di tornare a togliersi qualche sassolino dalla scarpa. In questo giugno dovrà giocare ben due incontri per la sua nazione. Il primo sarà contro Capo Verde ed è in programma già domani pomeriggio. Il secondo, invece, sarà più impegnativo contro il Sud Africa il prossimo 17 giugno. Si spera questo possa essere un nuovo inizio per un grande calciatore come Adam. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime che arrivano dal mercato. Marotta non molla la pista Becao <<<