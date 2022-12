Udinese / Masina corre verso il ritorno: prosegue il lavoro personalizzato

Il laterale marocchino prosegue le sedute personalizzate per tornare a disposizione di Sottil a fine febbraio/inizio marzo

Redazione

La squadra bianconera continua a godersi il successo che è arrivato dopo quasi tre mesi dall'ultima volta. Il 2-0 di ieri pomeriggio contro un Lecce che alla Dacia Arena aveva strappato un pareggio solo un mese fa, fa schizzare il morale dei giocatori a mille. Adesso occorre confermare queste prestazioni anche in vista delle prossime amichevoli e soprattutto se si vuole fare bene dal quattro di gennaio in poi, data in cui prenderà il via il campionato di Serie A con la partita contro l'Empoli.

A 11 giorni dalla ripresa del campionato, Tuttosport fa il punto della situazione in casa bianconera. Per quanto riguarda l'Udinese, sottolinea il rientro anticipato di Masina e il fatto che sia tornato a correre sui campi del Bruseschi. Il laterale marocchino sta proseguendo il proprio programma per tornare a disposizione di Sottil il prima possibile.

Il peggio alle spalle — Il peggio sembra finalmente alle spalle. Per Adam Masina si avvicina il ritorno in campo, che da programma dovrebbe avvenire tra fine febbraio e inizio marzo. Il terzino sinistro del Marocco vede la luce in fondo al tunnel e pare essere a buon punto nel lungo percorso di ripresa dall'infortunio al crociato.