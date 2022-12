News Udinese | Masina: “Penso di poter rientrare presto. Sono ottimista”

Il difensore marocchino ha rilasciato un'intervista a Telefriuli in cui ha parlato del suo rientro e della preparazione durante la sosta

Redazione

I bianconeri continuano a lavorare sui campi del Bruseschi in vista dei prossimi incontri di campionato. Si parla di una squadra che non vede l'ora di dire la sua sul campo proprio come fatto nella prima parte di stagione. Le prossime ore saranno fondamentali per poter vedere dove si riesce ad arrivare. Per poter puntare a grandi traguardi c'è bisogno di tutta la rosa in una condizione fisica invidiabile, proprio di questo ha parlato un pretoriano del tecnico Sottil, out da fine agosto per la rottura del legamento crociato nel match contro la Fiorentina.

Il peggio sembra finalmente alle spalle. Per Adam Masina si avvicina il ritorno in campo, che da programma dovrebbe avvenire tra fine febbraio e inizio marzo. Il terzino sinistro del Marocco vede la luce in fondo al tunnel e pare essere a buon punto nel lungo percorso di ripresa dall'infortunio al crociato. E' lui stesso a rassicurare tutti a Telefriuli, pur predicando cauto ottimismo: "Sono sulla buona strada. Con cauto ottimismo penso di poter rientrare presto, però sappiamo e so bene che il mio è un infortunio delicato che va curato in un certo modo. Però sono fiducioso e penso che tra qualche giorno potrò tornare a calcare il manto erboso dopo tanti mesi".

Le parole di Masina — Alla domanda se ci sarà nella seconda delicata parte di stagione, Masina ha risposto così: "Infatti. Questo campionato spezzato in due rimane un punto interrogativo per tutti. E' chiaro che ci sarà di ricostruire la preparazione atletica per tutti e questa sarà una particolare novità".