Notizie Udinese | Masina: ” Sono su un buon cammino per il rientro”

Il difensore marocchino, ai box per la rottura del legamento crociato, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Udinese Tv

Dopo un avvio che lo aveva portato ad essere già un titolare inamovibile per Sottil, Masina ha dovuto fare i conti con il brutto infortunio rimediato lo scorso agosto contro la Fiorentina. Il laterale marocchino ha riportato la rottura del legamento crociato e da quel momento ha iniziato la riabilitazione per tornare in campo il prima possibile. Intervistato da Udinese Tv, Adam Masina ha parlato del suo rientro, del momento dei compagni e di Sottil, con cui ha già stretto un rapporto di fiducia.

L'ex esterno del Watford ha cominciato proprio parlando della riabilitazione e del suo brutto incidente: "Sono su un buon cammino per il rientro. Ero molto contento del mio inizio di stagione, ma so e accetto che nel calcio queste cose possano succedere. Ora mi concentro sulla fisioterapia per tornare presto e al meglio. Ci sarebbe già un’idea per il rientro, ma stiamo lavorando giorno dopo giorno. Non vogliamo forzarci né porci dei limiti. Le due settimane post infortunio sono state molto dure. La speranza è l’ultima a morire, ma quando mi hanno comunicato l’esito della risonanza ho capito che non c’era più niente da fare. Purtroppo è andata così".

Sui giocatori e sul mister

Masina ha poi proseguito parlando dei suoi compagni e dell'ambiente che si respira a Udine: "Conoscevo molti giocatori della squadra, altri li ho conosciuti in fretta. Il gruppo è la nostra forza. Non mi aspettavo un inizio così, ma ci speravo. Sentiamo entusiasmo. Purtroppo le partite le ho viste dalla tribuna, ma ho visto una curva che canta dall'inizio alla fine della partita. Ne sono rimasto stupito". Infine una chiosa Sottil, con cui fin da subito ha stretto un legame speciale: "Ha lavorato tanto da inizio stagione, instillandoci il pensiero di potercela giocare con tutti. Quando un allenatore non parte sconfitto ti fa aumentare la fiducia. Si vede quanto Sottil tenga alla squadra e a ogni singolo giocatore. Per me è la base su cui partire. Non vuol dire che abbiamo raggiunto qualcosa, il campionato è lungo, ma siamo lì. La posizione che raggiungi a fine anno è quella che meriti".