News Udinese / Masina vuole esserci lunedì, il punto sulle condizioni

Masina non vede l'ora di rientrare sul campo da gioco nelle prossime ore. Il ragazzo italo-marocchino sta facendo di tutto per esserci lunedì

Il difensore dell'Udinese Adam Masina vuole rientrare a tutti i costi in vista del prossimo incontro di campionato contro il Lecce di mister D'Aversa. L'italo-marocchino sa di avere una carica molto importante all'interno dello spogliatoio. Proprio per questo motivo la sua assenza si sta facendo sentire in questo ultimo periodo.

Le condizioni del difensore ex Bologna sono in netto miglioramento ed anche se ieri ha fatto solo una seduta di allenamento a parte e separata dai compagni, l'idea di Adam è quella di riuscire a rientrare nei convocati. Adesso vedremo quale sarà la scelta di mister Sottil. Tra averlo e non averlo, però, la differenza è davvero macroscopica, soprattutto in questo momento