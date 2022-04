Rassegna Stampa | Match alle porte / Scelto il tandem d’attacco

1 di 3

Udinese rosa

La squadra allenata da Gabriele Cioffi si avvicina al prossimo incontro di campionato, si vuole continuare a far bene e non interrompere un ruolino di marci molto invidiabile. Ora bisogna mettere in campo una cosa che è sempre mancato: la continuità. Contro l'Empoli bisogna ottenere una vittoria a tutti i costi, pur di poter puntare ai 50 punti finali.

L'Empoli d'altro canto, in questo girone di ritorno, è diventata irriconoscibile. Non è un caso che ancora non siano arrivati i tre punti. Nel frattempo anche il tecnico bianconero è alle prese con dei ballottaggi visto che un titolarissimo ha alzato bandiera bianca.

A quanto pare Beto non sarà dell'incontro e per un periodo di tempo di almeno due settimane non ci sarà tra i convocati friulani. Ora bisogna fare il massimo e provare in tutti i modi a portare a casa l'incontro. Intanto il mister ha già deciso il tandem d'attacco. Ecco i due nomi titolari <<<