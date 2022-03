Udinese / Scelto il fischietto del match: ecco chi dirigerà la gara!

Ieri si è tornati in campo, pronti a preparare al meglio la delicata sfida di domenica . Senza più una sosta la concentrazione, sul prato del Bruseschi, dovrà rimanere altissima fino all'ingresso in campo.

Vietato sbagliare. I ragazzi lo sanno bene e sanno anche che dopo le prestazioni ottime mostrate nelle ultime uscite ora bisognerà fare qualcosa in più e cominciare ad ingranare anche dal punto di vista dei risultati. Mister Cioffi è cosciente che ora più che mai ciò che conta di più sono i punti.

Mentre il tecnico è alle prese nella valutazione del migliore 11 da schierare domenica l' AIA (Associazione Italiana Arbitri) ha designato il fischietto del match e i suoi assistenti. Un ritorno per i bianconeri quest'anno, mentre per i sardi sarà la prima dirigenza in questa stagione. Ma basta con le chiacchiere: ecco chi dirigerà l'incontro! <<<