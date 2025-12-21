Udinese News – Dove vedere il match contro la Fiorentina

La gara contro l'Udinese rappresenta un'ultima opportunità per la Fiorentina e in particolare per Paolo Vanoli. Da quando, all'inizio di novembre, il tecnico di Varese ha preso il posto dell'esonerato Stefano Pioli, non è riuscito a cambiare la situazione: i viola hanno continuato a collezionare sconfitte e prestazioni insufficienti, finendo all'ultimo posto e allontanandosi progressivamente dalla salvezza, ora distante otto punti.