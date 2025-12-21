La gara contro l'Udinese rappresenta un'ultima opportunità per la Fiorentina e in particolare per Paolo Vanoli. Da quando, all'inizio di novembre, il tecnico di Varese ha preso il posto dell'esonerato Stefano Pioli, non è riuscito a cambiare la situazione: i viola hanno continuato a collezionare sconfitte e prestazioni insufficienti, finendo all'ultimo posto e allontanandosi progressivamente dalla salvezza, ora distante otto punti.
Udinese News – Dove vedere il match contro la Fiorentina
Runjaic si prepara al match contro la squadra di Paolo Vanoli: andiamo a scoprire come e dove vedere la partita del Franchi
Dopo la sconfitta diretta di domenica scorsa contro il Verona, l'atmosfera è diventata ancora più tesa, con tutti in silenzio stampa e la squadra in ritiro a tempo indeterminato, almeno fino a quando non arriverà la prima vittoria. Nel frattempo, c'è stata la brutta figura a Losanna giovedì sera nell'ultima partita della fase a gironi della Conference League.
Dove vedere Fiorentina-Udinese: diretta tv e streaming
Il match tra Fiorentina e Udinese è fissato per le 18 a Firenze e verrà trasmesso in diretta su Dazn e Sky Sport. La diretta streaming sarà accessibile anche su Skygo e Now.
