Udinese, il match contro la Viola non si giocherà? Ecco che cosa sappiamo

Che cosa sta succedendo? Il match di recupererà? La classifica sta cominciando a preoccupare. Non perdiamo altro tempo: facciamo chiarezza

Tutti i tifosi dell’Udinese si chiedono se la partita contro la Viola sarà recuperata, oppure i bianconeri saranno costretti a subire la sconfitta a tavolino per 3-0 e un punto di penalizzazione in classifica. Questo punto in meno potrà far nascere una lotta salvezza ancor più accesa in vista dell’ultima parte di stagione. Tra le due ipotesi balla l'ordinanza dell'Asl friulana. Ma per ora la partita resta in sospeso. Sarebbe dovuto arrivare nei giorni scorsi il pronunciamento del giudice sportivo Gerardo Mastrandrea, ma sulla questione ancora tutto tace. Ma non è finita qui.