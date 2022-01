Notizie Udinese – Ufficiale: L’ASL blocca i friulani / Domani non si gioca!

Ora è ufficiale: l'ASL di Udine ha bloccato la partenza per Firenze. Fiorentina-Udinese non si giocherà. A rischio anche la gara di domenica

Redazione

Mancava solo l'ufficialità. Adesso, è arrivata: l'ASL di Udine ha bloccato la partenza per Firenze. La gara contro la Fiorentina non verrà disputata. Ma non finisce qui. Infatti, anche la partita del 9 gennaio contro l'Atalanta è a fortissimo rischio. Anzi, la stessa Udinese ha chiesto alla Lega il rinvio di queste due partite.

Il comunicato dell'Udinese

Questo il comunicato ufficiale pubblicato dall'Udinese. ''Udinese Calcio comunica che, in seguito alle positività al Covid-19 riscontrate nel gruppo squadra, l’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale ha disposto per il gruppo squadra, fermo restando l’isolamento fiduciario obbligatorio per i soggetti positivi, la quarantena o l'autosorveglianza dal 5 al 9 gennaio 2022 in base alle rispettive vaccinazioni. Per tutti i detti soggetti è stato, altresì, disposto il divieto di esercitare sport di squadra di contatto, dal 5 gennaio al 9 gennaio 2022'' - prosegue la nota - ''I provvedimenti sono stati addottati in seguito agli esiti dei nuovi test molecolari effettuati stamane su tutto il gruppo squadra che hanno evidenziato la positività di altri due calciatori oltre ai sette più due membri dello staff precedentemente positivi e in isolamento. Udinese Calcio, di conseguenza, recependo le disposizioni dell’autorità sanitaria, ha inoltrato alla Lega Serie A formale richiesta di rinvio delle gare in programma domani contro la Fiorentina e domenica contro l'Atalanta''.

Cosa succede

Difficile dire, in questo momento, cosa potrebbe succedere. Sicuramente, il prosieguo del campionato è a serio rischio. Al momento, le gare rinviate per questa giornata sono due. Nelle prossime ore potrebbero arrivare ulteriori rinvii. Inoltre, c'è anche la questione legata al match tra Udinese-Salernitana. Insomma, il futuro del calcio italiano è piuttosto grigio. Il covid, però, non fermerà il calciomercato. Marino, infatti, è al lavoro per regalare a mister Gabriele Cioffi nuovi rinforzi. Il dirigente bianconero ha messo nel mirino il sostituto perfetto per rimpiazzare Samir. Ecco di chi si tratta <<<