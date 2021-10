News Udinese – Verso San Siro / L’attaccante ha alzato bandiera bianca

Nella scorsa partita ce lo si aspettava titolare, ma non è sceso in campo. Ora arrivano notizie poco confortanti sul suo conto

Ad inizio stagione è stato a dir poco performante, nessuno riusciva a fermarlo . Una vera e propria spina nel fianco delle difese avversarie. Poi con il tempo, il tecnico bianconero Luca Gotti ha sperimentato anche altri giocatori e per la sfortuna dell'argentino, uno è definitivamente esploso , stiamo parlando di Beto, che in solo quattro giornate è riuscito a toglierlo dalla formazione dei titolari. Contro l'Hellas doveva esserci il suo rilancio, dato che sarebbe stato abbassato e avrebbe agito da seconda punta, un ruolo che ha già praticato durante la sua carriera. Proprio con le formazioni ufficiali è arrivata però una brutta notizia, cioè la sua assenza. Ora iniziamo a scoprire i motivi di questo forfait . Ecco il protagonista di questo articolo.

Stiamo parlando di Ignacio Pussetto, il talento argentino non è riuscito ad entrare nel derby tra i veneti e i friulani, per un problema fisico. Più precisamente si parla di un fastidio al ginocchio, non si sa se è quello operato o meno, sta di fatto che l'Udinese non vuole accelerare e soprattutto rischiare, dato che già per diversi mesi ha dovuto fare a meno delle sue capacità. Non sono solo cattive notizie quelle che arrivano verso San Siro, anzi iniziano ad arrivarne anche di buone.