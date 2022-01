News Udinese – Un match da record / Ecco l’obiettivo raggiunto

La squadra bianconera ha giocato una partita da ricordare. Andiamo a vedere per quale motivo è stato battuto un record. Tutti i dettagli

Redazione

Ieri la società bianconera ha provato, in tutti i modi a raggiungere un obiettivo e scongiurare il rischio retrocessione. La squadra è riuscita, in parte, a raggiungere il suo scopo. A casa comunque un punto ci è arrivato, ma la prestazione (salvo la difesa) è tutt'altro che da ricordare. Il Genoa del nuovo tecnico Alexander Blessin ha messo in difficoltà per tutti e novanta i minuti l'Udinese, alla fine soltanto una grande prestazione del reparto difensivo e la grandissima giornata di Marco Silvestri hanno permesso di portare a casa un risultato utile. Intanto ieri è stato centrato un record incredibile, il team bianconero in novanta minuti non è riuscito a rendersi quasi mai pericoloso. Preso in pieno un obiettivo che nessuna squadra vorrebbe raggiungere.

La situazione

La squadra nel corso di tutto l'incontro non è riuscita a impensierire mai il portiere Salvatore Sirigu, ma situazione ancora più grave: non ha mai tirato in porta. L'ultima squadra di Serie A capace di centrare questo obiettivo è stato proprio il Genoa durante la scorsa giornata, quando è stato completamente surclassato dalla Fiorentina. Sul tabellino finale, infatti, la voce che riporta i tiri verso lo specchio, indica 0. Sicuramente bisogna lavorare su questo aspetto e creare più occasioni a partire dal prossimo incontro. Andiamo a vedere contro chi sarà il prossimo match in programma sul calendario bianconero.

Il programma

La squadra si prepara alla prossima sfida di campionato, anche se ci sarà una sosta per via delle qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022. In questo lasso di tempo, le zebrette dovranno fare a meno di Nahuel Molina che sarà impegnato in Sud America con la sua Argentina. Al ritorno dai match di qualificazione ci sarà un importante incontro di campionato, quello tra l'Udinese e il Torino. Con i granata che stanno attraversando un vero e proprio momento incredibile. Intanto se te le sei perse, ecco le pagelle del match di ieri. Tutti i voti <<<