Notizie Udinese – Chi sale e chi scende: da Becao a Deulofeu

L'Udinese è reduce dal brutto pareggio per 0-0 contro il team allenato da Blessin. Andiamo a vedere lo stato di forma dei giocatori friulani

Redazione

Dopo tre ko consecutivi, i ragazzi di mister Gabriele Cioffi sono tornati a conquistare un punto prezioso. A Marassi, Genoa ed Udinese si sono spartiti la posta in palio. Probabilmente, i padroni di casa avrebbero meritato qualcosa in più, ma non sono riusciti a concretizzare le occasioni da gol. I friulani, invece, sono sembrati stanchi e senza idee. La sosta arriva nel momento giusto. Nel frattempo, andiamo a vedere lo stato di forma di alcuni giocatori bianconeri. Partiamo da quelli più in forma.

Chi sale

Non possiamo non menzionare Marco Silvestri. Se l' Udinese è riuscita a tenere la porta inviolata, buona parte del merito è la sua. In particolare, il numero uno bianconero si è reso protagonista di un doppio intervento decisivo su Ekuban e Yeboah. Ottima prestazione anche di Rodrigo Becao. Il migliore di una difesa tenuta sotto pressione dal primo all'ultimo minuto. Con la cessione di Samir, è lui il leader e punto di riferimento della retroguardia friulana. Infine, entra in top 3 Tolgay Arslan. A dire la verità, il tedesco è in ottima forma da ormai diverse settimane. I malumori legati al mercato sembrano essere spariti. Se continua così, il rinnovo sarà solamente una formalità Ma passiamo a quelli meno in forma.

Chi scende

Dispiace dirlo, ma ieri sia Gerard Deulofeu che Beto hanno fornito una prova non sufficiente. I due attaccanti non si sono mai resi pericolosi e non sono stati in grado di far salire la squadra. Inoltre, hanno perso troppi palloni. Una giornata no capita a tutti. Male anche Brandon Soppy. Il francese fa molta fatica. Non salta mai l'uomo e non crea superiorità numerica. Probabilmente stanco dopo i 120 minuti giocati martedì in Coppa Italia. Nel frattempo, la nostra redazione ha stilato le pagelle della gara. Ecco tutti i voti. Ci sono delle sorprese <<<