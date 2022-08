Notizie Udinese | -5 al match contro i Rossoneri: occhio agli indisponibili!

Prosegue la preparazione in vista dell'esordio in campionato per il club friulano. Oggi i bianconeri hanno svolto due sessioni d'allenamento

Redazione

Mancano 5 giorni all'inizio del campionato 2022/23. Sono settimane fondamentali per il club bianconero in vista della prossima stagione. Nei prossimi giorni, non solo l'Udinese sarà impegnato nelle questioni di mercato, ma dovrà anche occuparsi della preparazione precampionato. Dopo diversi giorni di ritiro in Austria, a Lienz, i bianconeri hanno fatto ritorno ad Udine per continuare il ritiro in vista del prossimo campionato di Serie A. Non perdiamo altro tempo e facciamo un focus sulla sessione d'allenamento precampionato odierna.

Ieri, 7 Agosto, i bianconeri si sono allenati al Centro Sportivo Dino Bruseschi di Udine ed hanno svolto una doppia sessione d'allenamento. Anch oggi, 8 Agosto, hanno svolto una doppia seduta d'allenamento in vista della prima giornata di campionato contro i Campioni d'Italia. La partita si svolgerà tra una settimana esatta, sabato 13 Luglio alle ore 18:30 presso lo stadio Giuseppe Meazza di Milano. E' un match particolarmente importante per i bianconeri, che non vedono l'ora di scendere in campo contro un avversario così forte e rinomato. Come sempre, potrete seguire il match su Mondoudinese.it attraverso news e approfondimenti in tempo reale Tuttavia, una grande incognita è rappresentata dai giocatori indisponibili, che sono molti da ambo le parti. Facciamo il punto della situazione.

Tonali e Messias out?

Stando alle ultime indiscrezioni giunte da Milanello, i rossoneri avrebbero diversi indisponibili. Uno è sicuramente Sandro Tonali. Il centrocampista classe 2000 ha accusato un problema ai flessori della coscia nel corso del match amichevole contro il Vicenza. Nelle prossime ore verrà sottoposto a degli esami strumentali per valutare l'entità dell'infortunio. Contro il club veneto, anche Junior Messias ha abbandonato il rettangolo di gioco per infortunio potrebbe essere in dubbio. Per lui si tratta di trauma distorsivo alla caviglia destra. Anche lui verrà valutato nelle prossime ore, ma secondo le ultime notizie trapelate potrebbe recuperare prima di sabato 13. Ma non finisce qui. I bianconeri stanno lavorando senza sosta anche sul mercato. Ottime notizie: i biancocelesti hanno abbandonato la pista Silvestri! <<<