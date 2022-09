News Udinese – Il match con il Sassuolo è il meno visto della settimana

La squadra di Andrea Sottilsta sorprendendo tutti in questo inizio di stagione. Il team non vede l'ora di dire la sua e continuare a fare la differenza. I tredici punti collezionati nelle prime sei partite fanno ben sperare in vista del proseguimento del campionato. Per il momento è ancora troppo presto e non ci si possono porre grandi obiettivi, ma se tutto dovesse continuare per il meglio: mai dire mai. Il prossimo incontro alle porte è quello con i neroazzurri di Simone Inzaghi. Una società piena di risorse e che vuole rilanciare una partenza non delle migliori. Nel frattempo, però, arrivano anche dei dati importanti riguardo l'ultimo incontro di campionato. Informazioni che come detto sono molto importanti, ma sfortunatamente sono tutt'altro che positive.