News Udinese – La mediana è un cantiere: Sottil prende una decisione

La squadra allenata da Andrea Sottil è pronta per l'incontro di domani pomeriggio. L'obiettivo è quello di portare a casa più punti possibili da una trasferta di grande livello e grandi ambizioni. I biancocelesti sono una squadra di grande livello e sicuramente in uno stato di forma davvero incredibile. Le ultime tre partite di campionato sono terminate sul risultato di 4-0 e questo rappresenta un vero e proprio record in tutta la storia del nostro campionato, visto che mai nessuno era riuscito in un'impresa del genere. Nel frattempo il tecnico bianconero deve ancora decidere quale centrocampo bisogna schierare titolare. Ecco le possibili scelte del mister Andrea Sottil.