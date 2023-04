Notizie Udinese | La mediana non brilla più: col Monza non ci sarà Pereyra

Il centrocampista Pereyra continua a lavorare sui campi del Bruseschi, ma non potrà essere dell'incontro con il Monza settimana prossima

E' stata un'Udinese apatica e con poche idee quella scesa in campo domenica pomeriggio contro il Bologna di Thiago Motta. Una partita giocata male dalla selezione bianconera che ha fatto riaffiorare i fantasmi del recente passato. Ora il calendario mette di fronte una gara da non sbagliare che si giocherà alla Dacia Arena contro il Monza di Raffaele Palladino. Quella di sabato pomeriggio sarà una sfida difficile contro una società che sta mettendo in mostra un calcio interessante e propositivo. Per poter affrontare al meglio l'incontro ci sarà bisogno di tutti, ma oggi senza il capitano sarà ancora più difficile da superare.

Da diverse partite giocava con l'ombra di una possibile squalifica e proprio domenica pomeriggio contro il Bologna è arrivata la conferma. Roberto Pereyra è ufficialmente out per il prossimo incontro di campionato. L'ammonizione decisiva è arrivata dopo una protesta e sicuramente in questo caso il capitano poteva fare di più e cercare di evitare una gara di stop per questo motivo. Adesso bisogna iniziare a pensare al suo possibile sostituto e chi riuscirà a occupare la sua posizione nello stesso modo. Sono due i calciatori che si contenderanno una maglia da titolare.

Chi al posto del Tucu? — Un vero e proprio ballottaggio è quello che si aprirà sui campi del Bruseschi da domani fino a venerdì sera. Tolgay Arslan o Lazar Samardzic, solo uno potrà essere effettivamente titolare in vista del prossimo incontro di campionato. Il fantasista serbo, ad oggi, è nettamente il favorito per sostituire l'argentino, avendo nel suo bagagliaio tecnico diverse soluzioni.