Udinese, attenzione: “Lo stanno chiedendo in molti” / News mercato

Senza girarci troppo intorno, siamo una settimana fondamentale per l’Udinese. La squadra friulana sta lottando per una salvezza che all’alba del campionato in molti auspicavano più agevole. E invece, ci sarà da lottare fino alla fine. Passando anche per snodi cruciali come quello di questo weekend quanto al Mapei Stadium andrà in scena uno scontro direttissimo tra Udinese e Sassuolo. Sarà una sfida all’ultimo sangue con le due compagini che cercheranno 3 punti che potrebbero far rima con la parola salvezza. Grande attesa, insomma.