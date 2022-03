Udinese / Il mercato si fa in casa! Ora vuole riprendersi mister e tifosi

Beto, ormai, è un vero e proprio caso. L'impegno e la grinta, quelli, non mancano mai ma per un attaccante più che per chiunque altro i numeri sono fondamentali. Il gol manca da troppo e mister e tifosi sanno quanto per la parte finale della stagione e per l'obbiettivo comune i suoi gol siano di importanza elevata.