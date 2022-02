Notizie Udinese – Mercato finito / Come cambia la formazione titolare

Ieri, si è ufficialmente concluso il calciomercato invernale. L'Udinese ha accolto Pablo Marì e Filip Benkovic. Ecco come cambia la formazione

Il calciomercato si è ufficialmente concluso. Da oggi si potrà pensare esclusivamente al campo. L' Udinese sta continuando la preparazione al centro sportivo Bruseschi, in vista del match di domenica pomeriggio contro il Torino . Si preannuncia una gara ostica e complicata per i friulani dato che i granata sembrano aver trovato la quadra giusta. Infatti, nelle ultime otto partite, hanno perso solamente contro i campioni d'Italia. Tuttavia, i ragazzi di mister Gabriele Cioffi vogliono riscattare il ko dell'andata. Nel frattempo, facciamo un recap del mercato bianconero.

In questa sessione di gennaio, l'Udinese si è concentrata prevalentemente sul reparto difensivo. Samir è stato ceduto al Watford, mentre De Maio al Vicenza. Per sostituirli, la società ha puntato sullo svincolato Benkovic e su Pablo Marì, in prestito secco dall'Arsenal. Inoltre, è stato acquistato anche il giovanissimo James Abankwah, ma arriverà nella prossima stagione. Avrebbe fatto comodo anche un ulteriore centrocampista, ma la dirigenza ha deciso di non intervenire. Infine, per quanto riguarda l'attacco, da segnalare la rescissione dei contratti di Teodorczyk e Forestieri. Nessun nuovo arrivo. Andiamo a vedere come potrebbe cambiare la formazione titolare.