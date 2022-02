News Udinese – Tutti in campo! / I prossimi appuntamenti bianconeri

La squadra bianconera continua il suo processo di crescita. Andiamo a vedere tutti i prossimi impegni che hanno in programma i friulani

Redazione

Il team bianconero continua il suo processo di crescita. Non a caso le sedute sui campi del centro sportivo Bruseschi si fanno sempre più intense. Il ritorno del campionato si avvicina e tra soli cinque giorni ci sarà un match molto impegnativo. La squadra che arriverà alla Dacia Arena è una delle più in forma di tutto il campionato, stiamo parlando del Torino di Ivan Juric. Il tecnico Gabriele Cioffi sta studiando tutte le possibili soluzioni per poter fermare la squadra granata. Non sarà facile, ma sicuramente ci sarà da divertirsi. Intanto andiamo a scoprire tutte le ultime sul team friulano e tutti i suoi prossimi appuntamenti.

In nazionale

C'è da fare una postilla, perché il prossimo appuntamento che vedrò impegnati ben due giocatori dell'Udinese è questa notte, dato che a mezzanotte e mezza scenderà in campo l'Argentina che affronterà la Colombia di Luis Diaz e James Rodriguez. Un match tutt'altro che scontato e che potrebbe fare la differenza ai fini della qualificazione, soprattutto per i Cafeteros. Un altro appuntamento che riguarda il team è quello che ci sarò questo pomeriggio, dato che non c'è un attimo di sosta e sin da subito si tornerà sul campo da gioco. Fissata la seduta d'allenamento proprio dal tecnico. Andiamo a vedere i prossimi appuntamenti del club.

In Serie A

Come già annunciato precedentemente si ricomincia domenica sei febbraio alle ore 18, quando in campo scenderà l'Udinese e cercherà di strappare i tre punti al Torino. Le assenze potrebbero fare la differenza, dato che i bianconeri dovranno fare a meno di Deulofeu, ma i granata del vice capitano Bremer. Il secondo appuntamento in ordine cronologico sarà quello contro l'Hellas Verona. Un match sentitissimo da parte di tutte e due le tifoserie, il calcio d'inizio è fissato per le ore 15 di domenica 13. Intanto non perderti le pagelle del mercato bianconero. I voti <<<