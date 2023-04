Udinese – Il mercato si incendia, ma la testa resta al Monza / La raffica

L'Udinese continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Il team gestito dal tecnico Andrea Sottil ha intenzione di continuare a vincere e scalare la classifica il più possibile anche in vista di un finale di stagione che non si prospetta proprio semplicissimo.

Tra mercato e campo

Lotta a due — In questi giorni sono due i nomi che stanno tenendo banco come possibile sostituto del brasiliano Walace. Il primo arriva dalla terza categoria del calcio italiano e stiamo parlando del mediano del Catanzaro Vandeputte. Quest'anno ha fatto una stagione clamorosa e per lui potrebbe addirittura arrivare il doppio salto.

Una fantasia — Il secondo, però, sarebbe un vero e proprio colpo clamoroso. Stiamo parlando di Francis Coquelin. Il centrocampista che solo due anni fa ha vinto un'Europa League con l'Udinese potrebbe realmente firmare per i bianconeri e stiamo parlando di un calciatore che sarebbe osannato da tutta la tifoseria per le sue qualità.

Dal campo — Mentre il direttore si occupa del calciomercato, il mister continua a pensare al prossimo incontro. Oggi è andata in scena una seduta a porte chiuse in cui si è lavorato molto tatticamente in vista del match che ci sarà questo sabato alla Dacia Arena.

Rientri importanti — Vanno ricordati dei rientri fondamentali come quelli dei due centrali Rodrigo Becao e Nehuen Perez, ma anche del mediano Walace (citato in precedenza). La squadra è pronta per scendere in campo e non perdere le ultime novità che arrivano dai calci piazzati. Senza Deulo e Pereyra, ecco chi tirerà i calci di rigore <<<