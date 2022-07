News Udinese – Mercato? Parla Marino | E sulla scelta dell’allenatore…

Pierpaolo Marino, DS del club bianconero, è intervenuto nel corso della trasmissione Udinese Tonight, in cui è stato presentato ufficialmente il nuovo allenatore bianconero, Andrea Sottil. Proprio per esordire, Marino ha scelto di partire spiegando i motivi della scelta di affidare la panchina bianconera ad un tecnico debuttante come quello piemontese:

Il DS ha espresso delle belle parole anche per l'attaccante macedone , che proprio nella giornata di ieri ha prolungato il suo contratto con il club bianconero fino al 2023, con opzione per un altro anno:

Sono andati via Marì e Pérez, che prima di giungere all'Udinese non avevano mai giocato. Abbiamo acquistato dei giovani che sicuramente sorprenderanno, abbiamo degli ottimi talent-scout. Oltre ai giocatori in prestito non è ancora stato venduto nessun big. Vendiamo i nostri top player solo quando raggiungono il prezzo giusto. Deulofeu e Molina in allenamento hanno dimostrato entusiasmo. Gerard piace al Napoli, abbiamo avuto dei colloqui con la società partenopea ma non hanno ancora affondato il colpo. Nahuel, invece, è finito nei radar di molte squadre, però il mercato è stato fermo. L'Udinese ha tanti calciatori nel mirino.