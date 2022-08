Udinese | Mercato 2022/23: chi sarà la rivelazione? Sottil può ben sperare!

Il mercato non è ancora finito, ma sono stati portati a termine diversi acquisti. Chi si rivelerà il migliore di tutti? Ecco la risposta

Redazione

Sono ore fondamentali per quanto riguarda il futuro dell'Udinese. L'obiettivo dell'Udinese non è solo dare continuità all'ottimo rendimento dello scorso anno, ma addirittura provare a fare meglio. Non sarà semplice, ma l'ambiente bianconero ha piena fiducia nell'ex Ascoli, al debutto in Serie A da allenatore. Sono in corso diverse trattative per regalare ad Andrea Sottil la miglior formazione possibile. Per questo, Marino sta valutando diversi nomi in entrata.

Molti acquisti sono già stati portati a termine e la stagione 2022/23 è alle porte. Tra meno di una settimana, infatti, i bianconeri scenderanno in campo contro i Campioni d'Italia e non è ancora ben chiaro chi farà parte o meno della nuova Udinese di mister Andrea Sottil. Ad oggi, le trattative in entrata che sono state portate a termine sono 8. Chi sarà la rivelazione dell'Udinese in questa stagione? Chi risulterà il più decisivo? Proviamo a dare una risposta!

Il punto sul mercato bianconero

Festy Ebosele dal Derby County

Il compito dell'irlandese classe 2002 è tutt'altro che semplice: sostituire Molina, che qualche settimana fa si è trasferito all'Atletico Madrid. Da valutare ancora se il suo ruolo sarà di esterno titolare o sarà il vice di Brandon Soppy. Al momento, il titolare dovrebbe essere il giovane francese.

James Abankwah dal St. Patrick's

L'irlandere classe 2004, probabilmente, non rientrerà nella formazione di mister Sottil e, almeno per i primi mesi, verrà aggregato alla formazione under-19.

Sandi Lovric dal Lugano

L'acquisto più importante, almeno sulla carta, quello dell'austro-sloveno. Ha molta esperienza in campo europeo e può ricoprire diversi ruoli. Per lui si prospetta una grande stagione.

Leonardo Buta dallo Sporting Braga

Il giovane esterno portoghese ha subito un grave infortunio alla tibia e la data del suo rientro è ancora un'incognita. Difficile che possa ritornare e conquistare la titolarità nel giro di pochi mesi.

Axel Guessand dal Nancy

Quanto detto per Abankwah, anche per Guessand si prospetta un futuro nella formazione under-19 per poter fare esperienza. Le sue 2 presenze tra i professionisti con la maglia del club transalpino non basteranno per conquistare un posto in prima squadra.

Jaka Bijol dal CSKA Mosca

Ottimo difensore, può anche essere schierato come mediano. Se utilizzato con continuità potrebbe essere l'asso nella manica della formazione bianconera.

Adam Masina dal Watford

Ritorna in Italia dopo diversi anni in Inghilterra. Sicuramente vorrà dimostrare tutto il suo valore e conquistare un posto da titolare in caso di addio di Udogie.

Enzo Ebosse dall'Angers

Se utilizzato come esterno sinistro potrebbe fare faville in Serie A, ma potrebbe dire la sua anche come centrale di sinistra nel 3-5-2 di mister Sottil. Da tenere d'occhio anche il camerunese classe '99.

Nehuen Perez dall'Atletico Madrid

Per l'argentino classe 2000 non servono presentazioni. Ha giocato all'Udinese già la scorsa stagione e, ora che è ritornato a titolo definitivo, vorrà sicuramente migliorare le prestazioni dell'anno passato.

Ma non finisce qui. Chiuso, almeno per ora, il capitolo entrate, passiamo alle uscite. Ci sono buone notizie: Becao non verrà ceduto al Fenerbahce! <<<