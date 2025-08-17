Udinese – Il mercato può regalare ancora qualcosa a Runjaic? Le ultime

Dopo Cheddirà, i Pozzo hanno in mente altri colpi di mercato che potrebbero regalare nuovi profili a Runjaic

Lorenzo Focolari Redattore 17 agosto - 10:22

Runjaic si prepara a dare il benvenuto ai tanto attesi attaccanti. Cheddira è praticamente un affare concluso, e domani effettuerà le visite mediche per l’Udinese presso Villa Stuart. Anche Buksa sta per arrivare, come riportano i giornali locali, che lo descrivono come un “gentile regalo promesso a mister Kosta dalla società”.

Le nuove acquisizioni, sempre dal Napoli, potrebbero non terminare qui, poiché, nonostante il Bologna ritenga la trattativa per Zanoli già conclusa, l’Udinese è ancora interessata al giocatore: Un colpo inaspettato potrebbe verificarsi se nel pacchetto concordato con il ds del Napoli Giovanni Manna dovesse rientrare anche Alessandro Zanoli all'ultimo momento. È l’esterno che l’Udinese sta cercando di ingaggiare nella speranza di superare il Bologna, che considera il 24enne perfetto per formare una solida coppia di destra con Holm. L’Udinese desidera acquisire Zanoli per aumentare la concorrenza con Kingsley Ehizibue, e per questo Pozzo ha offerto 5 milioni per il suo cartellino, che il Napoli intende cedere a titolo definitivo, volendo anche risparmiare i 740mila euro lordi all’anno che il giocatore riceverà fino al ’28.

Il Bologna sostiene da giorni che l'affare sia concluso, ma allora perché Zanoli non ha ancora firmato? Perché il Napoli ha trovato un accordo anche con l’Udinese e, in ogni caso, deve prima concludere l'affare per Janlu dal Siviglia. Le ultime di mercato: Pozzo SHOW! Doppio colpo dai Campioni d’Italia<<<

