Mercato Udinese / Balzaretti lo fa fuori: “Sarà un rimpianto”

Il mercato dell’Udinese si muove, inconsapevole di come possa procedere e quindi concludere la stagione in essere. Una stagione difficile che gli uomini di Cioffi stanno cercando di non rendere drammatica. La salvezza è ancora tutta la agguantare ed il prossimo match, contro il Sassuolo, dirà molto del futuro dei bianconeri. Ma dicevamo, la programmazione procede comunque. E pure il mercato. Il direttore Federico Balzaretti, già piuttosto attivo tra cessioni e possibili acquisti, ne ha parlando in una lunga intervista rilasciata al Messaggero Veneto. Tra le righe, il direttore, ha di fatto anticipato una clamorosa cessione: andiamo a vedere di cosa si tratta >>>