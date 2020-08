Mercato Udinese, concorrenza italiana per Pereyra

L’Udinese sogna il ritorno di Roberto Pereyra . Il giocatore in forza al Watford di Pozzo potrebbe tornare in Italia, dove ha già vestito le maglie di Udinese e Juventus. Il centrocampista argentino può essere un colpo di mercato importante per il centrocampo friulano, vista anche la probabile partenza del connazionale De Paul. Pereyra attende una chiamata da qualche big, ma nel frattempo oltre all’Udinese, anche altri club hanno sondato il terreno. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport: Sassuolo, Parma e Genoa avrebbero messo nel mirino El Tucu.