Mercato Udinese – De Paul continua a piacere: in Italia e all’estero

Rodrigo De Paul rimane uno dei calciatori dell'Udinese più corteggiati in assoluto: ecco chi lo sta puntando

UDINE - In cinque anni di Udinese, Rodrigo De Paul è riuscito a confermarsi come un elemento fondamentale per il club e come uno dei giocatori più interessanti per tutte le altre società sempre a caccia di nuovi talenti. Nell'estate del 2016 il fantasista argentino abbraccio il progetto dei bianconeri dopo un periodo non brillantissimo al Valencia. Con la maglia del club spagnolo, il classe 1994 giocò un totale 44 partite in due stagioni nelle quali segnò appena 2 goal. Tuttavia, la sua ultima stagione in Spagna, rimane ancora la più prestigiosa della sua carriera. Al di là delle sole nove apparizioni disputate nel campionato di quell'anno, l'argentino poté togliersi la soddisfazione di giocare in Champions League. Traguardo mai più raggiunto in carriera. Per questo De Paul, a 27, potrebbe sentire il bisogno di un salto di qualità.