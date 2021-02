Notizie Udinese – Da Deulofeu al calciomercato: questa non ci voleva!

Non arrivano buone notizie in casa dell'Udinese. Gotti deve fare i conti con l'attacco. Nuovi aggiornamenti anche dal fronte calciomercato

NOTIZIE UDINESE - Manca sempre meno al prossimo match contro i Ducati di D'Aversa. L'Udinese è pronta a scendere in campo. Gotti cerca la sua rivincita. Il filone degli ottimi risultati utili consecutivi è stato interrotto ma nulla impedisce ai friulani di ricominciare a vincere. Sulla carta i bianconeri sono in vantaggio. Il Parma sta affrontando un periodo molto difficile e questo potrebbe essere il momento giusto per servire agli emiliani il colpo decisivo. L'obiettivo dell'Udinese? Raggiungere la salvezza automatica il prima possibile e cominciare a puntare in alto. Nel frattempo però arrivano notizie poco piacevoli. Ecco cosa sta succedendo.

Deulofeu rischia seriamente di saltare il prossimo match. Gli ultimi accertamenti evidenziano che attaccante spagnolo ha riportato una piccola infiammazione al ginocchio. Il verdetto non è ancora decisivo. Gotti continua a incrociare le dita e a sperare fino all'ultimo. Le soluzioni in attacco, comunque, non mancano.Llorente è ancora a caccia del suo primo gol. Vuole scendere in campo con una maglia da titolare e timbrare il cartellino il prima possibile. Nestorovski è alla ricerca del suo riscatto personale. Nell'ultima sessione di mercato ha richiesto più spazio e il suo allenatore lo sta accontentando. Adesso spetta al macedone ripagare la fiducia che gli è stata data. Okaka è appena rientrato e ha voglia di riprendere il suo posto da titolare. Ma non finisce qui. Attenzione perché già si parla di calciomercato.