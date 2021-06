Mercato Udinese, è tempo di volti nuovi: si pensa ad un figlio d’arte

l'Udinese apre le porte al futuro e pensa al mercato. Per rinforzare l'attacco spunta un nuovo interessante dall'Olanda

Mentre la panchina dell'Udinese continua ad essere rovente, nelle prossime ore dovrebbero infatti arrivare maggiori dettagli circa la guida tecnica del club, con Luca Gotti che ha recuperato terreno sul rivale Ronaldo Maran, la dirigenza ha continuato a guardarsi intorno in modo da capire anche il miglior modo di operare sul mercato. Gli addetti ai lavori bianconeri sono sempre attenti ai talenti del futuro e, nelle ultime ore, un giovane calciatore olandese sarebbe stato accostato proprio al club friulano. Secondo quanto appreso dalla redazione di MondoUdinese, il club si sarebbe cominciato ad interessare al cartellino, disponibile a parametro zero, di Sydney van Hooijdonk. Attaccante in uscita e figlio d'arte del ben più noto Pierre van Hooijdonk.

A dare il comunicato della separazione tra il club e il calciatore, è stata propria la sua società d'appartenenza: il NAC Breda. In seguito alla mancata qualificazione nella massima serie olandese, rivela il club sui propri canali ufficiali, il ventunenne ha optato per la possibilità di rescindere il proprio contratto. Questo ha drizzato le antenne a diversi club, Udinese compreso, che si sarebbero iniziati a muovere per sondare il terreno.

Il centravanti nato il 6 febbraio del 2000 quest'anno ha segnato la bellezza di 15 goal in 28 partite. Dimostrando così di essere a tutti gli effetti un calciatore di una categoria superiore. L'Udinese, dal proprio canto, sono anni che soffri di problemi realizzativi e per questo non disdegnerebbe dare una chance ad un giovane affamato come lui. Dopo anni passati tra le giovanili, al primo anno tra i professionisti il talentuoso van Hooijdon junior ha dimostrato di avere carattere, capacità tecniche e di non temere l'ombra del padre. Anche suo papà è stato un calciatore importante per l'Olandese. Nonostante quel periodo la nazionale dei Paesi Bassi fosse piena di indiscutibili campioni, Pierre van Hooijdonk è riuscito a dare un prezioso contributo. Ora tocca a suo figlio conquistare il palcoscenico internazionale del calcio che conta.