News Udinese – Gotti verso la riconferma, gli aggiornamenti

Udine. Tra poche ore sara decisa un' altra panchina in Serie A. Il Messaggero Veneto annuncia che finalmente c'è l'intesa tra l'Udinese e Luca Gotti. Difatti ieri le parti si sono trovate e hanno deciso di andare avanti assieme per un altro anno. Nessun ribaltone perciò in casa Udinese: Gotti sembrerebbe sempre più vicino alla riconferma e, salvo sorprese, resterà alla guida del club friulano per un altro anno.

VERSO LA RIPARTENZA - Fino a poco tempo fa l' Udinese sembrava orientata a voltare pagina e a ripartire da un nuovo allenatore. In principio ci furono tentativi per Paolo Zanetti del Venezia; poi i contatti per Rolando Maran, che fino a pochi giorni fa era dato come favorito. Ma poi complici le pretese di quest'ultimo giudicate troppo onerose dal club di Pozzo e il rinnovo di Zanetti al Venezia, alla fine, a sorpresa, l'Udinese avrebbe scelto di continuare con Luca Gotti. Al tecnico sarebbe stato proposto un contratto annuale di circa 650 mila euro. L' Udinese, dopo una stagione di alti e bassi, si appresta a ripartire. Senza se e senza ma.

LA RIVINCITA DI GOTTI - Eppure la sua parentesi alla guida della prima squadra era iniziata quasi per caso. Dopo la conclusione dell'esperienza in Inghilterra, di ritorno in Italia, Gotti subentra a Igor Tudor conducendo la squadra bianconera alla salvezza nelle ultime due stagioni.L' attuale tecnico bianconero infatti nel novembre 2019 ricopre il ruolo di vice di Igor Tudor all'Udinese. Qualche mese dopo, si ritrova a guidare da solo la squadra bianconera a causa dell'esonero del croato. Un incarico inizialmente pro tempore, divenuto poi definitivo con il passare delle partite, delle prestazioni e dei risultati: quasi due anni dopo, difatti, Luca Gotti sarà ancora alla guida dell'Udinese. Per l'allenatore di Contarina si prospetta sempre più insistentemente la terza stagione alla guida del club friulano. Rimarrebbero solo da definire altri dettagli.